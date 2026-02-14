Gilmour torna ad allenarsi | pronto al rientro

Gilmour ha ripreso gli allenamenti dopo un lungo periodo di stop, causando entusiasmo tra i tifosi del Napoli. Dopo mesi di incertezze e cambi di formazione, il giovane centrocampista si sta preparando per tornare in campo. Questa settimana ha svolto esercizi specifici con il resto della squadra, mostrando segnali positivi di recupero.

Dopo mesi di emergenza e rotazioni forzate, qualcosa si muove nel centrocampo del Napoli. Antonio Conte può intravedere.