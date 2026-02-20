Piano triennale di opere pubbliche | Dalle compensazioni 12 milioni per le strade

Il piano triennale di opere pubbliche 2026-2028 prevede quasi 12 milioni di euro provenienti dalle compensazioni ambientali di grandi aziende. Questa somma sarà destinata principalmente alla manutenzione e all’ampliamento delle strade cittadine, con interventi già programmati nel centro storico e nelle zone periferiche. La decisione arriva dopo un accordo tra amministrazione comunale e imprese, che hanno accettato di contribuire alle infrastrutture locali in cambio di benefici ambientali. La scelta mira a migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza nel territorio.

Documento approvato senza particolari scossoni. Marchionna: "Non è un libro dei sogni". Luperti ufficializza il suo ingresso nella maggioranza. Sticchi lascia FdI ma resta nel centrodestra BRINDISI – Le compensazioni ambientali derivanti dalle grandi aziende impatteranno per quasi 12 milioni di euro, nel piano triennale delle opere pubbliche 2026-28. A trarne giovamento saranno principalmente strade e marciapiedi, che versano, come noto, in condizioni pessime. È stato approvato senza particolari scossoni (22 voti favorevoli, 2 contrarie e 3 astenuti) il documento programmatico, approdato stamattina (venerdì 20 febbraio) in consiglio comunale.