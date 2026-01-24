Bocce Serie B Litorale ko di misura a Savona

Sconfitta di misura (12-10) per il Litorale nella trasferta di Savona in Serie B, girone 1 ovest di bocce in volo, che cede nell'ultima partita dopo avere rimontato uno svantaggio importante. Iniziano bene Daniele Basso-Simone Medica (nella foto) che vincono nella coppia (3-13), ma poi si arrendono con Giacomo Crovo-Fulvio Lazzini nella coppia (7-6), Ugo Bianchi nell'individuale (7-6) e Thomas Cevasco-Franco Dogliani-Mario Ara nella terna (8-1). Il primo turno si chiude sul 6-2 per i liguri che allungano anche nel secondo, battendo Daniele Basso e Ugo Bianchi nei due tiri di precisione (16-10 e 15-10) dopo che Saad Arguiel si era imposto nel tiro progressivo (3140-3139).

