A Narni va in scena il primo torneo di bocce paralimpico | Traguardo importante per la comunità
A Narni si svolge il primo torneo di bocce paralimpico, con inizio mercoledì 8 aprile alle 9. L'evento si propone come occasione per promuovere l'inclusione attraverso lo sport. Partecipano atleti con diverse disabilità che si confrontano in una competizione organizzata in città. La manifestazione si svolge in un'area dedicata, attirando pubblico e appassionati. La giornata si inserisce nel calendario di iniziative volte a favorire l'integrazione sociale.
Lo sport come ponte per abbattere le barriere e celebrare l'integrazione. Mercoledì 8 aprile, a partire dalle 9.30, la Bocciofila Narnese ospiterà il primo torneo di bocce paralimpico “Città di Narni”. L’evento, organizzato da Fib, Cip, Coni e Usl Umbria 2, con il patrocinio del Comune di Narni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Pedemontana trasformata in un grande campo da bocce (e intanto si disputa il primo torneo)“Bocciamo insieme Pedemontana e trasformiamo quelle aree attraversate dalle ruspe per realizzare il cantiere in un grande campo da bocce”.
Si parla di: A Narni va in scena il primo torneo di bocce paralimpico: Traguardo importante per la comunità; E’ partito a Narni il laboratorio a cielo aperto di Novanta. 30 anni di underground.