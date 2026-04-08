Sasso dal ponte di Ponziana distrugge il parabrezza | miracolosamente salva una famiglia

Un sasso caduto dal ponte di Ponziana ha colpito un'auto in transito, rompendo il parabrezza. L'episodio si è verificato sulla strada sottostante, senza che ci siano stati feriti o danni ad altre vetture. La famiglia a bordo dell'auto si trovava all’interno del veicolo quando l’oggetto ha colpito il parabrezza, che è stato completamente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Un sasso precipita dal ponte di Ponziana, centra una macchina in corsa sulla strada sottostante e distrugge il parabrezza. A bordo dell’auto, una coppia con una bambina di tre anni, ma il padre riesce a frenare evitando il peggio. È successo lo scorso lunedì di Pasquetta, verso il tardo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Sasso dal ponte di Ponziana distrugge il parabrezza: famiglia salva per miracoloUn sasso precipita dal ponte di Ponziana, centra una macchina in corsa sulla strada sottostante e distrugge il parabrezza. Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti in 4, si salva solo una personaLievemente intossicati tre carabinieri che per primi sono intervenuti per cercare i soccorsi prima dell'arrivo dei vgili del fuoco PORCARI – Una... Temi più discussi: Fano, la spiaggia abbassata di un metro: a Ponte Sasso la burrasca fa danni. Alberi abbattuti dal vento; Ponte crollato sul Trigno: auto nel fiume, si cerca un uomo scomparso; A Sasso Marconi inaugura Villa Putte: una nuova casa per la musica e la cultura; Il Go della Lucania allo spazio. Sasso di Castalda e Washington unite nel centenario di Rocco Petrone in programma domani 31 marzo. Sasso dal ponte di Ponziana distrugge il parabrezza: famiglia salva per miracoloSi ipotizza che la pietra sia stata lanciata da alcuni malintenzionati, configurando uno scenario potenzialmente letale, ma la polizia non ha trovato traccia dei presunti responsabili ... triesteprima.it Ponte sullo stretto di Messina, Gran Sasso, spiagge e Olimpiadi: il decreto infrastruttre punta a ridisegnare l’ItaliaGrandi opere bloccate, cantieri fermi, scadenze europee. Il Governo Meloni a questa situazione risponde con il decreto n. 32 dell'11 marzo 2026, pubblicato in G ... primapaginanews.it Lo spettacolare paesaggio dell'Alpe di Siusi in una meravigliosa giornata di sole primaverile, magica la vista sul Sasso Lungo e Sasso Piatto.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #alpedisiusi #primavera - facebook.com facebook #Sasso a inaugurazione sede #FuturoNazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido x.com