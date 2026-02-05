Famiglia sterminata dal monossido di carbonio | morti in 4 si salva solo una persona

Questa notte, una famiglia di Rughi, frazione di Porcari, ha perso quattro persone a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Si salva soltanto un membro, che è stato trovato vivo e ora è sotto shock. La casa è stata messa sotto sequestro, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia successo.

PORCARI – Una tragedia immane ha scosso nella serata la frazione di Rughi, a due passi da Porcari, dove un'intera famiglia è stata sterminata dal monossido di carbonio all'interno della propria abitazione. Il bilancio è drammatico: quattro persone sono decedute sul colpo, stroncate dalle esalazioni del killer silenzioso"che non ha lasciato loro scampo. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, una quinta persona è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa. Nonostante le condizioni critiche, la Asl ha fatto sapere che il paziente dovrebbe riuscire a salvarsi, rappresentando l'unico sopravvissuto a una strage che ha colpito il cuore della comunità della Piana di Lucca.

