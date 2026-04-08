Sasso dal ponte di Ponziana distrugge il parabrezza | famiglia salva per miracolo

Un sasso caduto dal ponte di Ponziana ha colpito un'auto in transito, causando la rottura del parabrezza. L’incidente si è verificato mentre il veicolo percorreva la strada sottostante il ponte. Fortunatamente, nessuno dei presenti a bordo dell’auto ha riportato ferite gravi. La famiglia a bordo si è salvata grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. La polizia sta indagando sulle cause del crollo del sasso.

Un sasso precipita dal ponte di Ponziana, centra una macchina in corsa sulla strada sottostante e distrugge il parabrezza. A bordo dell’auto, una coppia con una bambina di tre anni, ma il padre riesce a frenare evitando il peggio. È successo lo scorso lunedì di Pasquetta, verso il tardo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ‘Bruno è sotto le macerie’, esplode palazzina a Negrar: morto 68enne, famiglia salva per miracoloTragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 24 febbraio, a Negrar, nel cuore della Valpolicella veronese. Auto vola giù dal ponte, conducente salvo per miracoloIncidente stradale questa mattina, giovedì 15 gennaio, a Faedis: un’auto è uscita autonomamente di strada precipitando dal ponte sul torrente Grivò... Temi più discussi: Fano, la spiaggia abbassata di un metro: a Ponte Sasso la burrasca fa danni. Alberi abbattuti dal vento; Ponte crollato sul Trigno: auto nel fiume, si cerca un uomo scomparso; A Sasso Marconi inaugura Villa Putte: una nuova casa per la musica e la cultura; Il Go della Lucania allo spazio. Sasso di Castalda e Washington unite nel centenario di Rocco Petrone in programma domani 31 marzo. Sasso dal ponte di Ponziana distrugge il parabrezza: famiglia salva per miracoloSi ipotizza che la pietra sia stata lanciata da alcuni malintenzionati, configurando uno scenario potenzialmente letale, ma la polizia non ha trovato traccia dei presunti responsabili ... triesteprima.it Ponte sullo stretto di Messina, Gran Sasso, spiagge e Olimpiadi: il decreto infrastruttre punta a ridisegnare l’ItaliaGrandi opere bloccate, cantieri fermi, scadenze europee. Il Governo Meloni a questa situazione risponde con il decreto n. 32 dell'11 marzo 2026, pubblicato in G ... primapaginanews.it Lo spettacolare paesaggio dell'Alpe di Siusi in una meravigliosa giornata di sole primaverile, magica la vista sul Sasso Lungo e Sasso Piatto.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #alpedisiusi #primavera - facebook.com facebook #Sasso a inaugurazione sede #FuturoNazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido x.com