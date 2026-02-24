‘Bruno è sotto le macerie’ esplode palazzina a Negrar | morto 68enne famiglia salva per miracolo

Una palazzina a Negrar crolla dopo un’esplosione, causando la morte di un uomo di 68 anni e lasciando altri residenti sotto le macerie. La causa sembra essere un problema di gas, che ha provocato un’esplosione improvvisa nel tardo pomeriggio di oggi. La famiglia dell’uomo è riuscita a uscire in tempo e si trova ora in stato di shock. I soccorritori lavorano ancora sul posto per recuperare eventuali sopravvissuti.

Esplosione a Negrar: cosa è successo nella frazione di Prun?. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 24 febbraio, a Negrar, nel cuore della Valpolicella veronese. Erano circa le 17:45 quando un’ esplosione violentissima ha devastato una palazzina di tre piani in via Sattarine, nella frazione di Prun. In pochi istanti, l’edificio – sviluppato su tre livelli più una mansarda – è collassato su sé stesso. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione avrebbe interessato il primo piano. L’ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas che avrebbe saturato l’ambiente fino all’innesco fatale. Ma resta da chiarire l’origine: bombola difettosa o tubatura compromessa? Gli accertamenti tecnici sono in corso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Palazzina esplode e poi crolla a Negrar vicino Verona, feriti sotto le macerie dopo il boatoUn’esplosione nel primo piano di una palazzina a Negrar ha causato il crollo parziale dell’edificio, provocando feriti rimasti sotto le macerie.

Verona, esplode una palazzina a Negrar. Un morto e tre estratti vivi dalle macerieUn'esplosione in una palazzina di Prun di Negrar ha causato il crollo dell'edificio, provocando un morto e lasciando altri tre persone sotto le macerie.

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: Bruno Savoia muore sotto le macerie. Tre familiari del 68enne estratti viviNEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione ... msn.com

Un forte odore di gas e l'esplosione nella palazzina (FOTO), Bruno Savoia è morto sotto le macerie. Tre feriti portati all'ospedaleNEGRAR. Un forte odore di gas e il boato, un'esplosione devastante che ha portato al crollo di una palazzina. Un morto e tre feriti, il terribile bilancio. La vittima è Bruno Savoia di 68 anni, trovat ... ildolomiti.it

