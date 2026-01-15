Auto vola giù dal ponte conducente salvo per miracolo
Questa mattina, in via Crosade a Faedis, un veicolo è uscito di strada, terminando oltre il ponte sul torrente Grivò. L’incidente, avvenuto poco prima delle 8, è ancora sotto verifica per le cause. Il conducente è riuscito a salvarsi senza ferite grazie a un intervento tempestivo. Si tratta di un episodio che evidenzia l’importanza di mantenere attenzione alla guida e di rispettare le norme di sicurezza.
Incidente stradale, appena prima delle 8 di questa mattina, in via Crosade a Faedis. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita autonomamente di strada, finendo fuori dal ponte che attraversa il torrente Grivò. Il conducente, un uomo di 33 anni, è riuscito a uscire autonomamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
