Incidente A2 Battipaglia morto Matteo Ginetti | scende dall’auto e viene travolto nella notte

Nella notte sull’autostrada A2 tra Battipaglia e Pontecagnano, un uomo di nome Matteo Ginetti è stato investito e ha perso la vita. Dopo aver sceso dalla propria auto, è stato travolto da un veicolo che transitava in quel momento. L’incidente si è verificato in pochi secondi, tra l’apertura della portiera e il sopraggiungere di un’auto che non è riuscita a evitarlo.

Il tragico impatto nella notte. Una sequenza di pochi secondi, forse un minuto. Il tempo di un impatto, di una portiera che si apre, di un'ombra che arriva troppo veloce. L' incidente A2 Battipaglia Matteo Ginetti si è consumato intorno alle 3:00 della scorsa notte lungo l' Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, all'altezza dello svincolo di Battipaglia. A perdere la vita è stato Matteo Ginetti, 28 anni, originario di Eboli, figlio dell'imprenditore Girolamo Ginetti. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità salernitana. Cosa è successo sull'A2 a Battipaglia?. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la Fiat Panda su cui viaggiava il 28enne avrebbe urtato il guardrail dopo un contatto con una Citroën C3.