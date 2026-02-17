Incidente sulla A4 scende dall' auto in panne e viene travolto da una macchina

Un uomo di circa 40 anni è stato travolto da un’auto sulla A4, dopo essersi fermato perché la sua vettura era in panne. La vittima è scesa dall’auto e si trovava sul bordo della strada quando è stato investito. L’incidente è avvenuto martedì sera tra Biandrate e Carisio, in direzione Torino, creando traffico intenso lungo quel tratto.

É successo nella prima serata di oggi, martedì 17 febbraio, nel tratto tra Biandrate e Carisio, in direzione Torino, dove un automobilista sulla quarantina è stato travolto da un altro veicolo. Secondo le prime informazioni, l'uomo si è fermato con l'auto in panne sulla corsia di emergenza ed è stato travolto da un'altra macchina. L'urto lo avrebbe sbalzato sull'asfalto, ferendolo gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato l'uomo in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Novara. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la polizia stradale.