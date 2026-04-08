Sassari dramma sulla strada per Usini | travolto e morto un uomo

Un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un veicolo lungo la strada che collega Sassari a Usini. L’incidente si è verificato nell’area di Sassari e ha provocato ferite che hanno causato il decesso sul posto. La compagnia di polizia sta svolgendo i rilievi per chiarire l’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Un uomo ha perso la vita investito da un veicolo sulla strada che porta a Usini. L’evento è avvenuto nell’area di Sassari, dove l’impatto ha causato ferite letali immediate. Il pedone è stato travolto con una violenza tale da renderlo subito instabile. Nonostante l’intervento rapido del personale sanitario del 118, le manovre di rianimazione non hanno prodotto risultati positivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Sassari per gestire l’area e avviare le prime indagini. Il decesso è stato formalmente accertato dal medico presente durante le operazioni di soccorso. Le criticità della viabilità nell’hinterland di Sassari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, dramma sulla strada per Usini: travolto e morto un uomo Leggi anche: Dramma a Primavalle: uomo trovato morto in strada Incidente in autostrada, morto l'uomo travolto da una macchina sulla A4L'uomo, travolto da un veicolo dopo essere sceso dall'auto in panne, è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale Maggiore di Novara Non ce l'ha... Temi più discussi: Incidente stradale a Valledoria, perde la vita un motociclista di 52 anni; Incidente in moto a Valledoria, morto Giuseppe Succu; L’11 aprile al Teatro Verdi di Sassari Il prigioniero della Seconda Strada di Neil Simon; L’ombra del disprezzo: a Sassari il dramma di un’infanzia negata tra insulti social e minacce ereditarie. Sassari, lite in strada tra più persone: un uomo, con una pistola, arrestatoIntervento delle Volanti a Sassari: bloccato un uomo armato dopo una lite in via Padre Luca. Pistola clandestina sequestrata e arresto ... cagliaripad.it Sassari, ubriaco alla guida della moto: patente ritirata a un minorenneSassari Nel fine settimana appena trascorso, la polizia stradale di Sassari ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrando l’attenzione soprattutto sulla guida sotto l’e ... lanuovasardegna.it Tragedia sulla Sassari-Ittiri, scende dall’auto in panne e viene travolto e ucciso da un’altra macchina: ecco chi è la vittima facebook “Gridavamo: Mai più”: a Sassari una mostra per ricordare la guerra dell'ex Jugoslavia x.com