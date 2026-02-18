Incidente in autostrada morto l' uomo travolto da una macchina sulla A4
Un uomo è morto ieri sera sulla A4 dopo essere stato investito da un'auto, causando il blocco temporaneo del traffico. L’incidente si è verificato intorno alle 19, quando il veicolo ha colpito il pedone che attraversava la corsia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma purtroppo le ferite dell’uomo si sono rivelate troppo gravi. La polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
L'uomo, travolto da un veicolo dopo essere sceso dall'auto in panne, è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale Maggiore di Novara Non ce l'ha fatta l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incidente che si è verificato nella prima serata di ieri, martedì 17 febbraio, sulla A4. L'automobilista è deceduto dopo il ricovero all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stato trasportato in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da una macchina. Secondo le prime informazioni, l'uomo si era fermato con l'auto in panne sulla corsia di emergenza ed è stato travolto da un veicolo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Incidente sulla A4, scende dall'auto in panne e viene travolto da una macchinaUn uomo di circa 40 anni è stato travolto da un’auto sulla A4, dopo essersi fermato perché la sua vettura era in panne.
Incidente sulla Pontina: morto un uomo in bicicletta travolto da un'autoUn tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Pontina, coinvolgendo un uomo in bicicletta travolto da un'auto.
INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026
Argomenti discussi: Carambola tra due auto e un camion in A14: uomo muore nella vettura ribaltata in terza corsia; Terribile incidente in autostrada: morto sul colpo il dottor Eros Zanotti - BresciaToday; È di Massalengo il corriere 28enne morto in un incidente sulla A1; Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travolto.
Torino-Milano, si ferma con l'auto in panne e viene travolto: muore in ospedaleLe sue condizioni erano apparse subito molto gravi. E' morto in serata all'ospedale Maggiore di Novara il cinquantenne coinvolto in un incidente sull'A4 Torino-Milano. Intorno alle 18,30 stava percorr ... rainews.it
Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travoltoUn uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava fuori dalla propria auto in panne sull'autostrada A4 Torino-Milano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio al ... tg24.sky.it
Grave incidente sull' autostrada Torino Milano , direzione Torino, al km 59. Un uomo sulla quarantina si è fermato con l'auto in panne ed è stato travolto da un altro automobilista. L’uomo è stato sbalzato e si trova in gravissime condizioni, è stato portato in osp facebook