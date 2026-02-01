Dramma a Primavalle | uomo trovato morto in strada

Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita in strada a Primavalle, sabato sera. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

La vittima aveva 59 anni. La tragedia sabato sera in via Alessio Ascalesi Un cadavere in strada. Il dramma è avvenuto sabato sera a Primavalle. Cinquantanove anni, romano, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono stati alcuni passanti a richiedere l'intervento al 112 intorno alle 23:00 di sabato 31 gennaio. In via Alessio Ascalesi - altezza via Bernardo da Bibbiena - sono intervenuti gli agenti del distretto Primavalle di polizia, la polizia locale e il personale medico del 118. Una volta sul posto i soccorritori nulla hanno potuto per il 59enne.

