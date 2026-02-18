Scende dall'auto in panne per controllare un guasto ma viene investito e ucciso sulla Milano-Torino
Un uomo è stato investito e ucciso sulla Milano-Torino dopo aver fermato la sua auto in panne. La vettura si era rotta mentre percorreva la strada in direzione Torino, e lui si è fermato per controllare il problema. Mentre era fuori dall’auto, un altro veicolo lo ha investito senza riuscire a evitarlo.
Stando a quanto accertato la vittima stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto. Un’altra vettura ha tamponato la sua, che lo ha travolto e ed è finita in mezzo alla carreggiata, coinvolgendo una terza macchina.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente sulla A4, scende dall'auto in panne e viene travolto da una macchinaUn uomo di circa 40 anni è stato travolto da un’auto sulla A4, dopo essersi fermato perché la sua vettura era in panne.
Scende dall’auto dopo uno sbandamento e viene investito da un’auto pirata: morto un uomo a PerugiaUn uomo è morto a Perugia dopo essere stato investito da un’auto pirata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bentivoglio, coppia scende dall’auto in panne: la donna viene travolta e muore; Incidente a Bentivoglio, coppia scende dall'auto in panne e viene travolta: muore una donna di 59 anni; Scende dall’auto rimasta in panne. Travolta e uccisa; Scende dall’auto in panne sulla A4 e viene travolto: morto al Maggiore.
Scende dall’auto in panne per controllare un guasto ma viene investito e ucciso sulla Milano-TorinoStando a quanto accertato la vittima stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto ... fanpage.it
Scende dall’auto rimasta in panne sulla A4 Torino-Milano e viene travolto: muore un uomoNOVARA – Non ce l’ha fatta l’uomo di circa 50 anni travolto da una automobile sulla A4 Torino-Milano. Secondo quanto si apprende, erano le 18:30 di oggi quando l’uomo a bordo della propria automobile ... quotidianopiemontese.it
Travolto da un’auto sulla Torino-Milano, uomo in condizioni disperate al km 59 #incidentestradale facebook