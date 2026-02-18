Scende dall'auto in panne per controllare un guasto ma viene investito e ucciso sulla Milano-Torino

Un uomo è stato investito e ucciso sulla Milano-Torino dopo aver fermato la sua auto in panne. La vettura si era rotta mentre percorreva la strada in direzione Torino, e lui si è fermato per controllare il problema. Mentre era fuori dall’auto, un altro veicolo lo ha investito senza riuscire a evitarlo.

Stando a quanto accertato la vittima stava viaggiando in direzione Torino quando ha dovuto accostare per un guasto. Un’altra vettura ha tamponato la sua, che lo ha travolto e ed è finita in mezzo alla carreggiata, coinvolgendo una terza macchina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente sulla A4, scende dall'auto in panne e viene travolto da una macchinaUn uomo di circa 40 anni è stato travolto da un’auto sulla A4, dopo essersi fermato perché la sua vettura era in panne.

Scende dall’auto dopo uno sbandamento e viene investito da un’auto pirata: morto un uomo a PerugiaUn uomo è morto a Perugia dopo essere stato investito da un’auto pirata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.