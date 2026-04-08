Sarebbe finita tra Ilaria D’Alessio e il compagno Luigi la tristezza per il figlio lontano durante la Pasqua

Si parla di una rottura tra una cantante e il suo compagno, con alcune dichiarazioni pubblicate sui social media. La donna ha espresso il disagio legato alla distanza dal figlio durante il periodo pasquale, menzionando temi come la bigenitorialità e le difficoltà che i figli incontrano dopo una separazione. La discussione ha attirato l’attenzione su questioni familiari e sulla gestione delle relazioni dopo la fine di un rapporto.

Aria di crisi tra Ilaria D’Alessio e il compagno Luigi. Lo sfogo social della figlia di Gigi D’Alessio parla di bigenitorialità e figli che, dopo una separazione, sono costretti a vivere come pacchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chi è l’ex compagno di Ilaria Galassi e padre del figlio: “Dopo Giuseppe non volevo stare più con nessuno”Ilaria Galassi ha incontrato il suo ex compagno Giuseppe, da cui ha avuto il primo figlio Rocco, durante la riabilitazione post aneurisma.

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Sarebbe finita tra Ilaria D’Alessio e il compagno Luigi, la tristezza per il figlio lontano durante la PasquaAria di crisi tra Ilaria D’Alessio e il compagno Luigi. Lo sfogo social della figlia di Gigi D’Alessio parla di bigenitorialità e figli che, dopo ... fanpage.it

L'Ungheria condanna Maja T. Come sarebbe andata a finire per Ilaria SalisEra difficile immaginare un esito diverso: condanna a 8 anni di carcere per Maja T. Dopo oltre 500 giorni di custodia cautelare in carcere, in condizioni di isolamento prolungato. L'accusa aveva ... huffingtonpost.it

Ed io lo sapevo che sarebbe finita così… Dal caldo di una casa… al freddo di un box. Dal sentirsi famiglia… all’essere dimenticati. Nessun messaggio, nessuna carezza… il nulla. Dopo 10 anni insieme, la loro vita è cambiata perché è arrivata una gravidan - facebook.com facebook

"Sapevamo che sarebbe finita circa un anno prima. Nessun nuovo album e nessun tour. Ricordo di essere stato triste che fosse finita. Viaggiare per il mondo, suonare davanti a circa 65.000 persone a sera in ogni angolo del globo. Mi piaceva tantissimo." x.com