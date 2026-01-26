Calciomercato Lazio occhi su Luigi D’Alessio | è il pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio

La Lazio monitora con attenzione il giovane portiere Luigi D’Alessio, pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio. Classe 2003, D’Alessio si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti tra i portieri emergenti del calcio italiano. La società biancoceleste valuta un possibile inserimento nel proprio progetto sportivo, considerando le potenzialità e il percorso di crescita del giocatore.

