Ilaria Galassi ha conosciuto il suo ex compagno, Giuseppe, durante il percorso di riabilitazione dopo aver subito un aneurisma. Dalla loro relazione è nato il loro primo figlio, Rocco. Dopo la fine del rapporto, Galassi ha dichiarato di non voler intraprendere altre relazioni. Giuseppe e Galassi sono stati insieme per un periodo, ma non ci sono altri dettagli sulla loro relazione.

Ilaria Galassi ha incontrato il suo ex compagno Giuseppe, da cui ha avuto il primo figlio Rocco, durante la riabilitazione post aneurisma. I due si sono conosciuti, scoprendosi pian piano, alla fine è diventata mamma. “ Ero inerme, poi è stato tutto bello. Siamo stati insieme 8 anni, è stata una storia d’amore bellissima, mi ha aperto un mondo su tanti aspetti “, ha raccontato a Verissimo. Dopo la separazione, a un certo punto il figlio Rocco, che aveva 11 anni, le ha confessato di voler andare a vivere con il padre a Torino. “ Mi sono seduta, ho respirato e ho pensato subito che non potevo essere egoista. Dovevo lasciare andare, ma è stata durissima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagno di Ilaria Galassi e padre del figlio: “Dopo Giuseppe non volevo stare più con nessuno”

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