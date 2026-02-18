La Diocesi rimanga collante sociale

Il vescovo Giovanni Mosciatti ha dichiarato che la Diocesi di Imola deve restare il punto di riferimento per le persone del territorio, perché in questi anni molte famiglie si affidano ancora alle sue attività e alle sue iniziative. La chiesa cerca di mantenere un ruolo di supporto, anche di fronte a un mondo che cambia velocemente, e si impegna a rafforzare i legami con le comunità locali attraverso eventi e servizi pratici.

Vorrei condividere una riflessione sulla situazione attuale della nostra Diocesi di Imola, una comunità che, sotto la guida del vescovo Giovanni Mosciatti, si trova ad affrontare sfide significative in un contesto sociale in rapida evoluzione. Dopo anni segnati da eventi complessi – dalla pandemia all'alluvione che ha colpito duramente il nostro territorio – la Diocesi appare oggi impegnata in un necessario percorso di ' rilancio ' pastorale. Il vescovo Mosciatti, giunto al suo settimo anno di ministero, ha spesso sottolineato l'importanza di non temere il cambiamento e di rimanere una Chiesa 'in uscita', vicina ai giovani e alle famiglie.