Rivoluzione energetica | Viessmann e Carrier svelano soluzioni

Viessmann e Carrier Global Corporation uniscono le forze per rivoluzionare il mercato energetico italiano. Dal 4 al 6 marzo a Rimini, alla fiera KEY – The Energy Transition Expo, le due aziende leader nel settore HVAC presenteranno un ecosistema integrato di soluzioni per la transizione energetica. Al padiglione B7, stand 240, i visitatori scopriranno un’offerta completa che spazia dal fotovoltaico all’accumulo, dalle pompe di calore alla ricarica intelligente, con anteprime assolute e dimostrazioni pratiche. Questa alleanza strategica rappresenta un punto di svolta per il mercato italiano. La sinergia tra i due colossi del settore HVAC si traduce in un’offerta integrata che ottimizza l’efficienza energetica e valorizza ogni kilowattora autoprodotto. Non si tratta solo di prodotti singoli, ma di un approccio olistico che copre tutte le esigenze, dal residenziale all’industriale. Al centro dello stand, un’esperienza immersiva nella casa Powered by Viessmann dimostra come fotovoltaico, accumulo, pompe di calore e climatizzazione possano lavorare in sinergia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

