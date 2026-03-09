Udine | 2 leggii svelano la storia in 4 lingue

A Udine, nel cuore del Piazzale XXVI Luglio, sono stati installati oggi due nuovi leggii che raccontano la storia dei monumenti circostanti. Questi strumenti sono stati posizionati in modo strategico per offrire ai passanti informazioni dettagliate. I leggii presentano testi in quattro lingue diverse, con l’obiettivo di rendere più accessibile la conoscenza del patrimonio locale.

Due nuovi leggii sono stati installati oggi, 9 marzo 2026, nel cuore di Udine per raccontare la storia dei monumenti del Piazzale XXVI Luglio. L’iniziativa rende accessibili i contenuti in quattro lingue diverse attraverso l’uso di codici QR posizionati strategicamente. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nella mattinata odierna alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol e della presidente dell’ANPI Antonella Lestani. Il progetto mira a trasformare il piazzale in un punto di accesso informativo per cittadini e visitatori, valorizzando la memoria storica del territorio. L’architettura dell’informazione urbana. Il posizionamento delle nuove tavole non è casuale ma risponde a una precisa logica di flusso pedonale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

