L’UGL riunisce a Roma gli Stati Generali della sicurezza sui luoghi di lavoro

A Roma si sono svolti gli Stati Generali della sicurezza sui luoghi di lavoro, promossi dall’UGL nell’ambito della campagna “Proteggiti, Formati, Amati”. L’evento ha riunito rappresentanti e esperti per discutere di strategie e misure volte a migliorare la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Un momento di confronto volto a promuovere pratiche più efficaci e responsabili nelle aziende italiane.

Roma, 22 gennaio 2026 - Si sono svolti a Roma, gli Stati Generali della sicurezza sui luoghi di lavoro, promossi dal sindacato UGL nell'ambito della campagna nazionale "Proteggiti, Formati, Amati". L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, parti sociali ed esperti sul tema della prevenzione, della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nel corso dei lavori è emersa la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione, investire nella formazione continua, valorizzare l'innovazione tecnologica e promuovere una cultura della sicurezza condivisa, capace di incidere concretamente nei luoghi di lavoro.

