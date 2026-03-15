Safari umani a Sarajevo | la verità sui cecchini

Questa sera a Sarajevo, le telecamere di Rai 3 si concentrano su due aspetti collegati dalla ricerca della verità: da un lato, i sospetti sui cecchini che sarebbero stati coinvolti nel conflitto, dall’altro, le conseguenze delle politiche economiche radicali che hanno interessato la città. La trasmissione si focalizza su testimonianze e fatti relativi a queste vicende, senza trarre conclusioni o analisi approfondite.

Questa sera, domenica 15 marzo 2026, le telecamere di Rai 3 puntano su due fronti distinti ma collegati dalla ricerca della verità: l’ombra dei cecchini di Sarajevo e il prezzo umano delle politiche economiche radicali. Riccardo Iacona guiderà la nuova edizione di Presa Diretta a partire dalle ore 21,20, dopo un’anticipazione iniziale con PresaDiretta Open alle 20,30. L’inchiesta principale indaga su pagamenti effettuati da stranieri benestanti, tra cui cittadini italiani, per partecipare a veri e propri safari umani durante l’assedio della città bosniaca tra il 1992 e il 1995. Parallelamente, il programma esamina gli effetti concreti del modello liberista in Argentina sotto la guida di Milei e i danni infrastrutturali causati dai tagli di bilancio in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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