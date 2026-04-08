Nella notte del 2 aprile 2026, due uomini sono stati arrestati a Santeramo in Colle con l’accusa di riciclaggio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di veicoli e materiali illeciti trovati in due box. Durante le operazioni, sono stati trovati anche elementi riconducibili a travisamenti e chiodi anti-polizia. Le indagini continueranno per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

Due uomini sono stati arrestati a Santeramo in Colle nella notte del 2 aprile 2026 con l’accusa di riciclaggio, a seguito del ritrovamento di veicoli e materiali illeciti all’interno di due box. L’intervento è scattato dopo una fase di monitoraggio e pedinamento condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Sezione di Altamura. I militari hanno bloccato i soggetti nel momento esatto in cui accedevano ai locali in loro disponibilità. I protagonisti del fermo sono F.S., nato nel 1984, e M.S., classe 1996. Entrambi sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Bari per essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santeramo: travisamenti e chiodi anti-polizia, due arresti per riciclaggio

Santeramo in Colle: chiodi a tre punte, passamontagna, auto e moto rubate. Due arresti in flagrante Accusa, riciclaggioDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte del 2 aprile 2026, nel comune di Santeramo in Colle, i Carabinieri del Nucleo Operativo...

Napoli, bancomat fatti esplodere e chiodi a tre punte in strada per fermare la polizia: 5 arrestiÈ di cinque arresti e un bottino recuperato di 20 mila euro il bilancio di una vasta operazione delle forze dell’ordine in provincia di Napoli.

Si parla di: Santeramo in Colle (BA), auto e moto rubate in due box: arrestati due giovani.

Santeramo in Colle (BA), auto e moto rubate in due box: arrestati due giovaniNella notte del 2 aprile, a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa di Altamura, con il supporto di altre pattuglie, hanno ... trmtv.it

Auto e moto rubate scoperte a Santeramo, arrestate due personeI carabinieri di Altamura arrestano due uomini a Santeramo in Colle per riciclaggio. Trovati veicoli rubati, motori, targhe alterate e un kit da rapina: tute, passamontagna, parrucche e chiodi a tre ... informatissimo.net