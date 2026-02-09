La polizia ha arrestato cinque persone coinvolte nell’esplosione di due bancomat in provincia di Napoli. Gli arresti arrivano dopo un’operazione che ha portato anche al sequestro di chiodi a tre punte usati per ostacolare le forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ancora cercando di capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili nella zona.

È di cinque arresti e un bottino recuperato di 20 mila euro il bilancio di una vasta operazione delle forze dell’ordine in provincia di Napoli. Sono stati individuati e fermati i responsabili delle esplosioni di due bancomat, avvenute nei comuni di Casavatore e Agerola, che avevano messo a segno i colpi utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta. Gli arrestati sono accusati di furto aggravato in concorso, ricettazione e detenzione di materiale esplodente. Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti delle Squadre mobili di Napoli e Caserta, insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo Castello di Cisterna, della compagnia di Castellammare e del Gruppo di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, bancomat fatti esplodere e chiodi a tre punte in strada per fermare la polizia: 5 arresti

Una banda di malviventi ha nuovamente preso di mira un bancomat nel Frusinate.

Nella notte, nel territorio del Frusinate, un gruppo di almeno tre uomini ha perpetrato un raid contro uno sportello bancomat, facendo esplodere la macchinetta.

