Santa Maria delle Vergini | Ridateci la nostra chiesa

A dieci anni dalla chiusura a causa del terremoto del 2016, la comunità di Macerata si è ritrovata ieri intorno al santuario di Santa Maria delle Vergini. Centinaia di persone si sono riunite in un momento simbolico per manifestare il loro desiderio di riavere aperta la chiesa, che rimane chiusa da allora. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini che hanno espresso il loro apprezzamento e il legame con il luogo di culto.

L’abbraccio della comunità al santuario di Santa Maria delle Vergini, a dieci anni dalla chiusura. Un momento simbolico, ieri, durante il quale centinaia di cittadini maceratesi si sono stretti intorno alla chiesa, chiusa dal terremoto 2016. Tra la gente, i rappresentanti della Soprintendenza delle Marche e nazionale, autorità civili e militari, il parroco don Pietro Micheletti e il vescovo Nazzareno Marconi, che si sono uniti ai parrocchiani dopo la celebrazione della messa e la processione. "Per quanto sia complesso cercare di fare qualcosa per facilitare e accelerare il restauro della nostra chiesa, io sono qui con tutta la nostra Diocesi disponibili a collaborare, e non solo da oggi – ha detto nell’omelia il vescovo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Live streaming di Parrocchia Santa Maria delle Vergini

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Chiesa Santa Maria delle VerginiSituata nel cuore di Macerata, la Chiesa Santa Maria delle Vergini è un importante santuario parrocchiale che racchiude secoli di storia e tradizione religiosa. Costruita con uno stile barocco, la ... lalucedimaria.it

Altare della reposizione e Santa Pasqua di resurrezione Maria SS Immacolata di Colleferro (RM) - facebook.com facebook

A #Firenze in via Chiusi per lavori relativi all’ampliamento del distretto sociosanitario “Canova” in vigore chiusure nel tratto interno adiacente all’edificio (dall’incrocio con via di Santa Maria a Cintoia). Percorso alternativo: via di Santa Maria a Cintoia-via Can x.com