La chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua all’Università Vanvitelli
L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha recentemente acquisito la chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua, un patrimonio storico e culturale di rilevante valore. Questa operazione mira a preservare e valorizzare un sito di interesse religioso e architettonico, integrandolo nelle attività accademiche e culturali dell’ateneo. La nuova acquisizione rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio storico della regione.
(Adnkronos) – L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli acquisisce al patrimonio dell'ateneo la chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua. Il monastero, adiacente alla sede del Dipartimento di Economia dell'ateneo campano, è stato consegnato oggi, 19 gennaio 2026, al rettore, Gianfranco Nicoletti, alla presenza del delegato all'edilizia, Gianfranco De Matteis, del Sindaco
