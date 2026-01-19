La chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua all’Università Vanvitelli

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha recentemente acquisito la chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua, un patrimonio storico e culturale di rilevante valore. Questa operazione mira a preservare e valorizzare un sito di interesse religioso e architettonico, integrandolo nelle attività accademiche e culturali dell’ateneo. La nuova acquisizione rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio storico della regione.

Chiesa di Santa maria la Nova...Un gioiello! - facebook.com facebook

#lucca - Chiesa Santa Maria Foris Portam , particolare di Alain Vannucchi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.