Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo | il concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia

Mercoledì 18 febbraio alle 20.30, la chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia ospita un concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi, organizzato per il Mercoledì delle Ceneri. La scelta di questa data e luogo deriva dalla volontà di celebrare l'inizio della Quaresima con un evento musicale, attirando appassionati e residenti della zona. La chiesa, affollata in passato per eventi culturali, si riempirà di note e di persone che desiderano ascoltare musica in un ambiente intimo e suggestivo.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30, presso la chiesa di Santa Maria del Carmelo di Venezia, si terrà il concerto per il Mercoledì delle Ceneri. L'evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato dalla Fondazione Ugo e Olga Levi in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello", la Fondazione Teatro La Fenice, Chorus – Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia e con il sostegno di Lyra srl Impresa sociale. Il programma Tenebrae factae sunt, è affidato all'Odhecaton diretto da Paolo Da Col, formazione che riunisce alcune delle migliori voci maschili italiane specializzate nell'esecuzione della musica rinascimentale e preclassica, che in questa occasione propone anche pezzi del repertorio sacro contemporaneo.