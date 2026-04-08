Durante il ponte di Pasqua e Pasquetta, la polizia locale di Sanremo ha svolto controlli su strada e in aree pubbliche, concentrandosi su sicurezza urbana, viabilità e tutela ambientale. Sono stati effettuati interventi per contrastare l’abusivismo e gestire situazioni di emergenza come incendi e infrazioni alle norme di traffico. Le operazioni sono terminate con diversi verbali e interventi di sicurezza nelle zone più frequentate.

La polizia locale di Sanremo ha concluso le operazioni di vigilanza per il ponte di Pasqua e Pasquetta, intervenendo su viabilità, sicurezza urbana e tutela ambientale. Il piano coordinato da Fulvio Asconio ha risposto alle disposizioni della Prefettura di Imperia per gestire l’afflusso festivo. L’azione degli agenti è partita con un blocco stradale serale nella vigilia di Pasqua. Tra via Orazio Raimondo, corso Mombello e Rondò Garibaldi, nell’area dello Zampillo, sono stati fermati 30 mezzi per l’ispezione dei documenti e delle condizioni tecniche. I controlli hanno portato a sanzioni immediate. Due conducenti sono stati multati per fari completamente spenti, mentre altre due contestazioni hanno riguardato il superamento della linea bianca continua e una svolta non permessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo: blitz di Pasqua tra multe, incendi e abusivismo

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