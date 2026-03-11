Blitz in Valle Staffora | 22 tra fuoristrada e moto bloccati sui sentieri Piovono multe

I carabinieri forestali hanno intercettato ventidue veicoli tra fuoristrada e moto che stavano percorrendo i sentieri dell'alta valle Staffora nel Pavese. Durante il blitz, sono state comminate diverse multe ai conducenti che avevano violato le normative sulle aree protette. L'operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al blocco immediato di tutti i mezzi coinvolti.

I carabinieri forestali hanno bloccato ventidue mezzi a motore impegnati a fare fuori strada tra i sentieri dell'alta valle Staffora, nel Pavese. Il controllo è scattato domenica 8 marzo in località Pian della Mora, nel comune di Santa Margherita Staffora, dove i militari dei nuclei di.