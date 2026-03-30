Durante la Pasqua, periodo tradizionalmente associato alla rinascita, il settore turistico calabrese si trova ad affrontare un incremento dell’abusivismo, che si sta diffondendo in modo crescente. Le autorità competenti continuano a non intervenire, nonostante questa diffusione rappresenti una problematica consolidata nella regione. La situazione si ripete di anno in anno, senza apparenti cambiamenti significativi.

L'amara riflessione del presidente nazionale Giovanni Giordano che sottolinea come il settore è costretto a fare i conti con una realtà che si ripete, identica e immutata L'amara considerazione è del presidente nazionale Confapi turismo e cultura Giovanni Giordano. Non si tratta più di episodi isolati, ma di un sistema parallelo che opera alla luce del sole, sottraendo lavoro, dignità e sicurezza a chi rispetta le regole. È troppo spesso i cittadini, attratti da prezzi apparentemente vantaggiosi, diventano inconsapevolmente parte di questo circuito illegale. La sensazione diffusa è quella di un sistema che ha smesso di reagire: un silenzio assordante, una cecità istituzionale che non è più giustificabile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Pasqua e turismo in Calabria, tra rinascita e abusivismo dilagante: l’allarme di Confapi

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