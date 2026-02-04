Sanità scontro sulle liste d' attesa in Regione Per l' assessore trend in miglioramento

Nuovo scontro in Regione Liguria sulla gestione delle liste d’attesa in sanità. Questa volta, l’assessore si difende e dice che i tempi stanno migliorando, ma il Movimento 5 Stelle chiede di fare di più. Stefano Giordano ha chiesto alla Giunta di intervenire per superare l’emergenza, evitando soluzioni temporanee e straordinarie che durano troppo a lungo. La polemica resta aperta, con molti cittadini che attendono risposte concrete.

