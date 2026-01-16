Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha ufficialmente annunciato i nomi dei dieci assessori che compongono la sua giunta regionale. La presentazione, avvenuta recentemente, ha evidenziato alcuni ritardi, legati principalmente all’attesa delle liste d’attesa per il settore sanità, affidato a Pentassuglia. La composizione della giunta e i relativi incarichi sono ora al centro dell’attenzione, nel tentativo di garantire un percorso amministrativo chiaro e trasparente.

Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta regionale. Otto di loro sono componenti del consiglio regionale e gli altri due esterni, secondo la norma. Il presidente e il leggero ritardo, venti minuti circa, nella presentazione: “siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d’attesa” (Donato Pentassuglia, assessore alla Sanità). Gli assessori: Cristian Casili Debora Ciliento Eugenio Di Sciascio Sebastiano Leo Marina Leuzzi Silvia Miglietta Francesco Paolicelli Donato Pentassuglia Raffaele Piemontese Graziamaria Starace L'articolo Ecco la giunta Decaro: chi sono gli assessori Regione Puglia, il presidente e il leggero ritardo nella presentazione: "siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d'attesa" (Pentassuglia, Sanità) proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

