Sanità a due velocità | perché le regioni meridionali rischiano di pagare il prezzo più alto dell’autonomia differenziata

L’autonomia differenziata può accentuare le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria tra Nord e Sud, rischiando di consolidare le differenze esistenti. Attualmente, le disparità regionali sono evidenti, e la recente scelta di equiparare i Livelli Essenziali delle Prestazioni con i Livelli Essenziali di Assistenza potrebbe aggravare questa situazione. Un’analisi che evidenzia le implicazioni di questa strategia e i rischi per le regioni meridionali.

Le ampie differenze nell'assistenza sanitaria tra le diverse Regioni che sono già presenti oggi rischiano di essere perpetuate o ulteriormente aggravate dalla "scelta del Governo" di equiparare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lea) con i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), "forzando l'interpretazione di una sentenza della Corte Costituzionale». È quanto denuncia il presidente della.

