Centro Ovest il centrodestra in Municipio attacca | Clima teso nella maggioranza

Il centrodestra nel Municipio Centro Ovest esprime preoccupazione per le recenti tensioni all’interno della maggioranza progressista. In una nota congiunta, i gruppi consiliari evidenziano un clima teso e criticano la gestione della giunta Colnaghi, sollevando interrogativi sulla stabilità e le modalità operative dell’attuale amministrazione locale.

Con una nota congiunta i gruppi consiliari del centrodestra evidenziano alcune presunte divisioni tra le forze del campo largo I gruppi consiliari del centrodestra del Municipio Centro Ovest, attraverso una nota congiunta, attaccano la maggioranza progressista, pungolando la giunta Colnaghi. "Ieri - si legge - si è svolta la conferenza dei capigruppo, a seguito della quale era prevista anche una riunione dell’ufficio di presidenza, che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i presidenti di Commissione. Come gruppi consiliari di Centrodestra, abbiamo immediatamente percepito un clima teso, quasi ingessato, e soprattutto abbiamo constatato l’assenza totale di consiglieri del Partito Democratico, neppure delegati, così come l’assenza dei componenti dell’ufficio di presidenza per la successiva riunione" affermano gli esponenti del centrodestra, che poi parlano di presunti screzi nella maggioranza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

