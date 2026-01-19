Amt | il Pd attacca Bucci | Basta no comment

Il dibattito sul futuro di Amt si riaccende con la richiesta di fallimento avanzata dalla procura di Genova a dicembre. Questa situazione, che coinvolge aspetti giudiziari e politici, solleva interrogativi sulla gestione del trasporto pubblico cittadino. Il Partito Democratico ha criticato l’attuale amministrazione, chiedendo chiarezza e responsabilità. La vicenda evidenzia l’importanza di un confronto trasparente e condiviso per garantire servizi efficienti e sostenibili per i cittadini genovesi.

La richiesta di fallimento di Amt avanzata a dicembre dalla procura di Genova apre un nuovo fronte politico, oltre che giudiziario, sul futuro del trasporto pubblico cittadino. La procura ha chiesto il fallimento di Amt: debiti per 200 milioniMentre la sindaca Silvia Salis prova a rassicurare.

Il prof Enrico Bucci mi attacca su il Foglio per la richiesta di istituire in Veneto ambulatori per valutare i danneggiati da vaccino... Io che non sono altro che un medico di campagna gli rammento che in Italia la farmaco vigilanza attiva per qualsiasi vaccino( - facebook.com facebook

Diga, Bucci affida a Giampedrone la Fase B, “coordinamento e firma del contratto”. Il Pd attacca: opera bloccata e poca trasparenza genovaquotidiana.com/2026/01/16/dig… x.com

