Amt | il Pd attacca Bucci | Basta no comment

Il dibattito sul futuro di Amt si riaccende con la richiesta di fallimento avanzata dalla procura di Genova a dicembre. Questa situazione, che coinvolge aspetti giudiziari e politici, solleva interrogativi sulla gestione del trasporto pubblico cittadino. Il Partito Democratico ha criticato l’attuale amministrazione, chiedendo chiarezza e responsabilità. La vicenda evidenzia l’importanza di un confronto trasparente e condiviso per garantire servizi efficienti e sostenibili per i cittadini genovesi.

La richiesta di fallimento di Amt avanzata a dicembre dalla procura di Genova apre un nuovo fronte politico, oltre che giudiziario, sul futuro del trasporto pubblico cittadino. La procura ha chiesto il fallimento di Amt: debiti per 200 milioniMentre la sindaca Silvia Salis prova a rassicurare.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

