Beccata a rubare in un negozio nel quartiere Modena tenta la fuga e aggredisce i carabinieri | arrestata

Una donna è stata fermata dai carabinieri nel quartiere Modena mentre tentava di scappare con della merce rubata da un negozio. La donna, sorpresa mentre cercava di uscire senza pagare, ha cercato di darsi alla fuga e ha aggredito i militari che cercavano di fermarla. Alla fine, è stata arrestata e portata in caserma.

Nel quartiere Modena, una donna è stata arrestata dai carabinieri della locale stazione dopo essere stata sorpresa mentre cercava di allontanarsi da un esercizio commerciale con numerosi prodotti non pagati.Secondo quanto ricostruito, aveva già nascosto diversi articoli all'interno di una borsa.

