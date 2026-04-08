San Lorenzo al Mare | Pasqua tra fognature a cielo aperto e caos

A San Lorenzo al Mare, durante il pranzo di Pasqua, si sono verificati problemi legati a un guasto nel sistema fognario e a difficoltà logistiche. L’evento principale, denominato Expo della Valle, si è concluso con commenti critici da parte di un rappresentante di un gruppo politico locale. Le criticità sono state oggetto di discussione tra i partecipanti e le autorità presenti.

A San Lorenzo al Mare, l’Expo della Valle si è concluso tra le critiche di Paolo Lissiotto, capogruppo di Uniti Cambiamo San Lorenzo, a causa di gravi problemi logistici e un guasto fognario avvenuto durante il pranzo di Pasqua. Il borgo, che durante le festività pasquali vede la propria popolazione aumentare di cinque volte, è stato colpito da una gestione degli spazi che ha generato paralisi urbana. L’installazione di transenne e l’eliminazione di centinaia di posti auto hanno trasformato l’arrivo dei visitatori in un percorso complicato, compromettendo l’accoglienza turistica nel momento di massimo afflusso. Il collasso del sottosuolo nel giorno di Pasqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Lorenzo al Mare: Pasqua tra fognature a cielo aperto e caos Il mare come un’aula a cielo aperto: al via i laboratori per i biologi del futuroSANTA MARIA DI LEUCA – Il mare di Leuca si trasforma in un laboratorio di scoperta e tutela grazie a un nuovo ciclo di incontri educativi pensati per... Litoranea, fogna a cielo aperto vicino Villa Bosurgi: reflui fino al mare e odori insopportabiliUna segnalazione arrivata alla redazione, corredata da video e immagini, denuncia una situazione di forte disagio lungo la litoranea, in prossimità... Temi più discussi: San Lorenzo al Mare. Expo Valle San Lorenzo al via: otto borghi uniti tra tradizioni, gusto e territorio; Si alza il sipario sulla terza edizione dell’Expo Valle del San Lorenzo; San Lorenzo al Mare, ex stazione FS pronta a rinascere come ciclo-hotel; Sopralluogo dell'assessore Scajola all'ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare: il sito diventerà un bike hotel sulla pista ciclopedonale. San Lorenzo al Mare, ex stazione FS pronta a rinascere come ciclo-hotelAssessore Scajola: Potenziare le stazioni ferroviarie attive e restituire nuova vita a quelle dismesse rappresenta da anni una priorità ... telenord.it San Lorenzo al Mare, sopralluogo al futuro bike hotel: Intervento strategico per tutta la valleL’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola ha svolto oggi, accompagnato dal sindaco Enzo Mazzarese, un sopralluogo sul cantiere di riqualificazione in corso nell’ ex stazione ... rivieratime.news Buonanotte Firenze la magnifica Piazza San Lorenzo x.com Uno spazio storico di Roma torna alla vita, rinnovato e pronto ad offrire al quartiere e alla città tanto cinema. @palazzo.sanlorenzo è pronto ad aprire e noi saremo qui, con la responsabilità di offrirvi una programmazione cinematografica di qualità e ricca di pe - facebook.com facebook