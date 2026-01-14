Litoranea fogna a cielo aperto vicino Villa Bosurgi | reflui fino al mare e odori insopportabili
Una segnalazione inviata alla redazione evidenzia la presenza di una fogna a cielo aperto lungo la litoranea vicino a Villa Bosurgi. I reflui, che arrivano fino al mare, causano odori sgradevoli e potenziali rischi ambientali. La denuncia, supportata da immagini e video, mette in luce una situazione di disagio che richiede interventi immediati per tutelare l’ambiente e la qualità della vita nella zona.
Una segnalazione arrivata alla redazione, corredata da video e immagini, denuncia una situazione di forte disagio lungo la litoranea, in prossimità di Villa Bosurgi. Da giorni, riferisce un lettore, si avverte un odore nauseabondo causato da uno sversamento fognario che scende lungo la strada e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
