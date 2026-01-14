Litoranea fogna a cielo aperto vicino Villa Bosurgi | reflui fino al mare e odori insopportabili

Una segnalazione inviata alla redazione evidenzia la presenza di una fogna a cielo aperto lungo la litoranea vicino a Villa Bosurgi. I reflui, che arrivano fino al mare, causano odori sgradevoli e potenziali rischi ambientali. La denuncia, supportata da immagini e video, mette in luce una situazione di disagio che richiede interventi immediati per tutelare l’ambiente e la qualità della vita nella zona.

