Il mare come un’aula a cielo aperto | al via i laboratori per i biologi del futuro

Il mare di Leuca diventa un ambiente di apprendimento per i giovani biologi grazie a una serie di laboratori educativi. Questi incontri, svolti all'aperto, offrono ai partecipanti l'opportunità di esplorare e comprendere meglio gli ecosistemi marini, promuovendo sensibilità e conoscenza ambientale. Un'iniziativa che unisce formazione e tutela del patrimonio naturale locale, coinvolgendo le future generazioni in modo consapevole e responsabile.

SANTA MARIA DI LEUCA – Il mare di Leuca si trasforma in un laboratorio di scoperta e tutela grazie a un nuovo ciclo di incontri educativi pensati per le giovani generazioni.L’iniziativa, intitolata “Alla scoperta del mare: conoscere, esplorare, proteggere”, nasce dalla visione del Gateway di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

