Stasera si tiene la terza serata del Festival di Sanremo 2026, con 15 artisti in gara e la sfida delle Nuove Proposte. La manifestazione vede anche la presenza di artisti internazionali come Eros Ramazzotti e Alicia Keys come ospiti. Tra le esibizioni, spicca anche la partecipazione di un noto personaggio che salirà sul palco accompagnato da Samurai Jay.

Al Festival si esibiscono 15 Big. Superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys Terza serata del Festival di Sanremo con 15 Big in gara e la sfida finale delle Nuove Proposte. Superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Belèn Rodriguez sul palco con Samurai Jay Il commissario tecnico della Nazionale di pallavolo maschile campione del mondo, Ferdinando (Fefè) De Giorgi, sarà oggi platea ospite alla terza serata del Festival di Sanremo. Sanremo 2026, D’Amico sbotta: "Pubblicità occulta? Nessun accordo con azienda" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, la terza serata in diretta: Belèn stasera sul palco con Samurai Jay

Belen Rodriguez a Sanremo 2026, la showgirl canta con Samurai Jay: è la quarta volta sul palco dell’AristonMilano, 24 febbraio 2026 – Belen Rodriguez torna per la quarta volta al Festival di Sanremo.

Samurai Jay debutta a Sanremo 2026 con “Ossessione”. Nella serata cover “Baila Morena” con Belén Rodríguez e Roy Paci“Baila Morena” è un brano iconico, immediatamente riconoscibile, con un’anima latina che si presta perfettamente a essere reinventata e potenziata.

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata; La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo 2026: la scaletta della terza serata, stasera torna il genovese Sayf; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della terza serata.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, la terza serata: l’ordine di uscita dei 15 big sul palco, la finale delle Nuove Proposte, ospiti e co-conduttoriGiro di boa per Sanremo 2026. Questa sera, a partire dalle 20.35 su Rai 1, il festival andrà in scena con la terza serata. dire.it

Samurai Jay, in gara nella 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha regalato a Belén Rodríguez un mazzo di rose, accompagnando il gesto con una serenata. La showgirl e conduttrice salirà sul palco con il cantante per la serata delle cover all’Ariston. Vi facebook

Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, ha dominato la scorsa estate cantando “Halo” e ora è pronto a tornare virale con la sua “Ossessione”. Ma se lo sarebbe mai aspettato di arrivare a @SanremoRai Ascolta l’intervista: shorturl.at/ZEBOW x.com