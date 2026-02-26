Durante un soggiorno a Sanremo, un artista ha condiviso un aneddoto legato al suo stile e al soprannome che gli è stato affibbiato da un amico. La sua scelta di vestirsi con maglie oversize ha attirato l’attenzione di chi lo ha incontrato in città. La sua presenza sul palco del festival ha generato curiosità tra il pubblico e i media.

Ad alcuni sarà già capitato di sentirlo, ad altri potrà sembrare invece un nome sconosciuto, come spesso accade al Festival della canzone italiana. Probabilmente, però, chiunque bazzichi su piattaforme come Instagram e TikTok avrà fisso in testa il ritornello della sua canzone più virale: “È tutto sbagliato Sta andando tutto al contrario di come l’ho immaginato.”. Samurai Jay, infatti, è uno dei tantissimi talenti emergenti della scena urban napoletana. E, soprattutto, sarà tra le possibili sorprese del prossimo Festival di Sanremo 2026, dove figurerà per la prima volta tra i Big in gara. Il rapper napoletano, all’anagrafe Gennaro Amatore, ha conquistato i social con il suo brano “Halo”, il tormentone estivo virale su TikTok che gli è valso un disco d’oro e la piena affermazione tra il pubblico, non solo quello più giovane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vestivo maglie oversize, un giorno un mio amico mi dice: ‘Ua fra’ pare nu Samurai se fai il cantante ti devi chiamare così”: Samurai Jay a Sanremo 2026

Chi è Samurai Jay, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Chi è Samurai Jay, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026? Samurai Jay è un rapper e cantautore italiano emerso negli ultimi anni nella scena...

Samurai Jay: curiosità e vita privata del cantante in gara al Festival di Sanremo con “Ossesione”Samurai Jay, è tra i nomi volti del rap nostrano: alle spalle importanti collaborazioni con Livio Cori, Elettra Lamborghini e Geolier, l’artista un...