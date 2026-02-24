Acerbi pronto a dire addio all’Inter cambio maglia a costo zero

Francesco Acerbi si prepara a lasciare l’Inter perché il suo contratto scade a giugno. La decisione arriva dopo aver giocato poche partite con la maglia nerazzurra questa stagione. Il difensore di lunga esperienza ha deciso di cercare nuove opportunità senza costi di trasferimento. Acerbi ha già deciso di non rinnovare e si concentrerà sul futuro nelle prossime settimane. La sua partenza potrebbe aprire uno spazio importante in difesa per la squadra.

Francesco Acerbi è pronto a salutare l'Inter alla fine del campionato in corso con il difensore nerazzurro che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Acerbi verso l'addio all'Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1988, il difensore ex Chievo e Lazio appare fuori dai piani dell'Inter in vista della prossima stagione. Da poco compiuti 38 anni, per il centrale potrebbero aprirsi le porte di un'esperienza all'estero, la prima della sua carriera. Il rinnovo con l'Inter appare molto difficile dato che tra le parti non ci sono stati contatti nelle ultime settimane. Il destino del centrale appare lontano dalla squadra nerazzurra con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che appare intenzionato a fare una proposta al difensore che ritroverebbe l'allenatore con il quale ha sempre avuto spazio sia ai tempi della Lazio che all'Inter.