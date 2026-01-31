MotoGP | Bagnaia pronto a dire addio a Ducati

Durante i test pre stagionali a Sepang, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Pecco Bagnaia alla Ducati. Il pilota italiano, che fino a ora aveva rappresentato uno dei pilastri della casa di Borgo Panigale, sembra essere in trattativa per un futuro diverso. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se il campione in carica rimarrà fedele alla squadra o se cambierà strada. Intanto, i tifosi e gli addetti ai lavori restano in attesa di sviluppi ufficiali.

Se il rinnovo di Marc Marquez con Ducati appare ormai una formalità, e pronto a essere annunciato prima dell’inizio della stagione, il futuro di Pecco Bagnaia sarebbe in bilico. Come accadde nella stagione del 2024 con il torinese, al tempo campione del Mondo, la Ducati ufficiale ha deciso di puntare su Marquez e nulla più. Dopo sei stagioni nel team ufficiale di Borgo Panigale e due titoli mondiali MotoGP conquistati, Bagnaia potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in rosso. Per quanto riguarda il ruolo del suo sostituto, il grande indiziato sarebbe Pedro Acosta. Il talento spagnolo è considerato da tempo il futuro pilota della Ducati ufficiale e sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Bagnaia nel team factory dalla prossima stagione.🔗 Leggi su Sportface.it

