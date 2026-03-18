L’ennesima gaffe di Sam Altman | ringrazia gli sviluppatori mentre li trasforma in un necrologio

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha suscitato nuove polemiche con una dichiarazione in cui ringrazia gli sviluppatori, ma il tono e le parole scelte sembrano trasformare il suo messaggio in un vero e proprio necrologio per alcune figure del settore. La sua comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, tra utenti e concorrenti, dopo che il boicottaggio di ChatGPT ha portato molti a spostarsi verso altri strumenti come Claude.

Che meraviglia. Non si è ancora sopito il boicottaggio di ChatGPT con gli utenti che migrano verso Claude, e Sam Altman, CEO di OpenAI, scatena un altro putiferio. Sul trend del boicottaggio di ChatGPT l’ho difeso qui sul Giornale la scorsa settimana (odio i boicottaggi ipocriti), solo che sta diventando difficile, anche perché non sono il suo avvocato né il suo Social Media Manager (ne avrebbe bisogno e guardate, neppure di un umano, potrebbe consultarsi anche con la stessa ChatGPT prima di parlare). Per farvela breve ieri, martedì 17 marzo, Sam ha avuto un’illuminazione e ha scritto su X: “Ho tanta gratitudine per le persone che hanno scritto software estremamente complesso carattere per carattere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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