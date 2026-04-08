Salvò le caprette dai lupi fila per i selfie col caprone-eroe Ciro

Un uomo è diventato protagonista di una vicenda avvenuta nel Parco delle Caprette di San Lazzaro di Savena, dopo aver evitato che alcuni lupi attaccassero le caprette presenti nell’area. L’episodio si è verificato il 22 marzo scorso e ha portato molte persone sul luogo, dove sono stati scattati diversi selfie con il caprone coinvolto nell’evento. Il protagonista dell’intervento è stato identificato e il suo nome è stato reso noto.

San Lazzaro, 8 aprile 2026 – Ha un nome l’eroe del Parco delle Caprette dell’Arci di San Lazzaro di Savena, su via Bellaria, dopo l’attacco dei lupi del 22 marzo scorso. L’eroe si chiama Ciro ed è il caprone che, nella notte dell’attacco, ha cercato di difendere tutte le caprette che erano nel recinto con lui: quattro gli esemplari che sono stati sbranati dai canidi, ma, grazie all’intervento del caprone, una capra e otto piccolini sono salvi. Ora è un via vai di turisti e famiglie che accorrono attorno al recinto per fare una foto con Ciro. Mostri del fiume, Yuri il pescatore di ‘big fish’ ha catturato un esemplare preistorico di 100 kg: “Ci ho creduto fino alla fine” Selfie con l’eroe dell’Arci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvò le caprette dai lupi, fila per i selfie col caprone-eroe Ciro Caprette uccise dai lupi a San Lazzaro, il circolo Arci nel mirino degli haterSan Lazzaro, 25 marzo 2026 – Continua a fare discutere la morte di quattro capre, uccise in un parco a San Lazzaro di Savena durante un attacco dei... Sgozzate 4 caprette nel parco vicino all’Arci di San Lazzaro: “Uccise dai lupi, immagini choc”Bologna, 23 marzo 2026 – Immagini scioccanti quelle che si sono trovati davanti, ieri mattina, al loro arrivo in sede, i responsabili dell'Arci di... Si parla di: La stalla rischia la chiusura: Voglio salvare le mie capre. Dopo un sopralluogo di Usl e Nas titolare denunciato per macellazione... Caprette uccise dai lupi a San Lazzaro, il circolo Arci nel mirino degli haterPolemica sui social dopo l’attacco agli esemplari: Un errore lasciarle fuori di notte. La sindaca Pillati: La gestione degli animali è sempre stata corretta. Indignati dall’accanimento sui social ... msn.com Arci San Lazzaro, odio social dopo la morte delle caprette uccise dai lupi: Non le avete protetteNon solo stanno sopportando lo sconforto per la perdita di quattro caprette che «erano come figlie» e che sarebbero state sbranate da lupi nella notte di lunedì scorso. Ora gli operatori del circolo ... bologna.repubblica.it