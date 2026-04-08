Durante una conferenza stampa alla Stampa Estera, il vicepremier ha commentato la possibilità di mediare con Mosca, affermando di essere solo un vicepremier e di non possedere lo status necessario per svolgere quel ruolo. Ha risposto alle domande dei giornalisti, precisando la sua posizione rispetto alle questioni relative all’Ucraina e alla Russia. Nessun’altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito in quell’occasione.

Il vicepremier Matteo Salvini risponde alle domande dei giornalisti durante la conferenza alla Stampa Estera. Al centro dell'intervento: infrastrutture, guerra in Ucraina e immigrazione Questa mattina la conferenza stampa alla Stampa Estera di Roma è stata segnata da un vivo botta e risposta tra il vicepremierMatteo Salvinie unagiornalista dell’agenzia russaTass. “Se rispondo all’agenzia russa mi portano via”, ha scherzato il vicepremier ancora prima della domanda. La cronista ha replicato con ironia, per poi incalzarlo su temi più delicati, come l’acquisto digas russo e il conflitto in Ucraina. Alla domanda su un possibile ruolo di mediazione con Mosca, Salvini ha ridimensionato: “Sono umilmente vicepremier, non ho lo status per porre fine al conflitto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini sull’Ucraina: ‘Mediare con Mosca? Sono solo vicepremier, non ho lo status’

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