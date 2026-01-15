Lo spot di Orbán con Meloni Salvini e Netanyahu scatena polemiche e il vicepremier parla ungherese

Viktor Orbán ha avviato la campagna elettorale per le elezioni del 2026 con uno spot che ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale. La clip, che vede protagonisti leader come Meloni, Salvini e Netanyahu, è diventata rapidamente oggetto di discussione sui social e nei media. Il vicepremier ungherese ha inoltre condiviso un breve messaggio in ungherese, aggiungendo un elemento di attenzione al suo intervento.

Viktor Orbán ha inaugurato la sua campagna elettorale per le elezioni del 12 aprile 2026 con uno spot che ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media internazionali. Il premier ungherese, al potere ininterrottamente dal 2010, ha scelto di presentarsi agli elettori accompagnato da una parata di sostegni eccellenti: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e altri leader della destra sovranista globale che, uno dopo l'altro, esprimono il loro endorsement per Fidesz. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orba?n Viktor (@orbanviktor) Tra i volti più noti del filmato spiccano Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

