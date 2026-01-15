Costiera Atrani smentisce lo stop ai fondi e chiede concretezza

Il Comune di Atrani ha chiarito che i finanziamenti pubblici destinati alla Costiera Amalfitana sono garantiti e non sono a rischio. In risposta alle voci di possibili perdite di fondi legate alla natura giuridica della Conferenza dei Sindaci, l’amministrazione locale sottolinea l’importanza di evitare interpretazioni errate e ribadisce l’impegno per un’attuazione concreta dei progetti di sviluppo territoriale.

I finanziamenti pubblici destinati alla Costiera Amalfitana non corrono alcun rischio. Il Comune di Atrani interviene con fermezza sulle voci circolate in merito a presunte perdite di contributi legate alla natura giuridica della Conferenza dei Sindaci, sgombrando il campo da interpretazioni ritenute prive di fondamento. L'amministrazione, guidata dal sindaco Michele Siravo, sposta contestualmente l'attenzione sulle emergenze territoriali, dalla viabilità allo spopolamento. Nessun nesso causale esiste tra il valore consultivo della Conferenza e l'accesso alle risorse economiche. L'ente locale precisa che i fondi sono destinati per legge ai singoli Comuni o a enti formalmente costituiti, status che la Conferenza attualmente non possiede.

