Il Piano casa di Meloni&Salvini in mano ai fondi speculativi

Il Piano casa di Meloni e Salvini, presentato all’inizio dell’anno, sta iniziando a svilupparsi con risorse limitate. Tuttavia, si osserva una crescente presenza di fondi speculativi nel suo percorso, sollevando dubbi sulla reale direzione e sostenibilità delle politiche abitative proposte. È importante analizzare attentamente gli sviluppi e le potenziali implicazioni di questa strategia.

