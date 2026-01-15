Il Piano casa di Meloni&Salvini in mano ai fondi speculativi
Il Piano casa di Meloni e Salvini, presentato all’inizio dell’anno, sta iniziando a svilupparsi con risorse limitate. Tuttavia, si osserva una crescente presenza di fondi speculativi nel suo percorso, sollevando dubbi sulla reale direzione e sostenibilità delle politiche abitative proposte. È importante analizzare attentamente gli sviluppi e le potenziali implicazioni di questa strategia.
Il Piano casa che Giorgia Meloni ha rivendicato anche l’altro giorno alla conferenza stampa di inizio anno comincia a prendere forma: con pochi quattrini stanziati e una palese commistione con . Il Piano casa di Meloni&Salvini in mano ai fondi speculativi il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
